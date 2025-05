L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato il sogno che ruota attorno al Napoli e si chiama Kevin De Bruyne. Secondo il quotidiano, il Napoli sta perseguendo con serietà da tempo l’obiettivo di portare il centrocampista belga sotto il Vesuvio. Il direttore sportivo Manna si è già recato a Manchester, dove ha incontrato il giocatore, illustrandogli sia il progetto della società sia un’offerta biennale che include un bonus alla firma. Tuttavia, le cifre proposte sono ben lontane dai circa 23 milioni di euro percepiti attualmente, anche se rappresentano comunque un extra budget per i parametri finanziari del club. Ora il Napoli è in attesa di una risposta. Si starebbe anche occupando di ogni dettaglio, dai trasferimenti fino alla sistemazione definitiva per il calciatore e la sua famiglia. Nei giorni scorsi, la moglie di De Bruyne è già stata a Napoli per visionare alcuni appartamenti. La questione abitativa sembra essere centrale per concretizzare l’arrivo del belga, che a giugno compirà 34 anni. Questa stagione l’ha visto fermo ai box per 12 partite per un infortunio al bicipite femorale, ma da aprile è tornato stabilmente titolare, segnando 2 reti nelle ultime 4 gare. Con il Manchester City, dal 2015 a oggi, ha accumulato numeri straordinari: 108 gol e quasi 200 assist in 418 presenze ufficiali. Il suo palmarès include sei Premier League e la Champions League vinta nel 2023 in finale contro l’Inter. Nel 2022, De Bruyne si è inoltre classificato terzo al Pallone d’Oro dietro Benzema e Sané.