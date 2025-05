UFFICIALE – La trentasettesima giornata si giocherà interamente di domenica, gli orari ancora non sono definiti

Arrivano novità in merito a quanto riguarda la prossima giornata di Serie A, che potrebbe essere decisiva per le lotte che riguardano lo Scudetto, la Champions League e la salvezza. La Lega Serie A con un comunicato ha reso noto che la prossima giornata si giocherà interamente si domenica, con due possibili cambiamenti nel caso non ci fossero necessità di classifica per le partite tra Atalanta e Genoa e quella tra Hellas Verona e Como. Napoli ed Inter si contenderanno quindi lo Scudetto domenica prossima, con gli orari che verranno decisi nei prossimi giorni e comunicati martedì pomeriggio insieme alla programmazione televisiva.