SKY – Ancora personalizzato per Lobotka, Neres cerchia la data per il rientro: Conte non vuole rischiare

I tifosi del Napoli sono in apprensione per le condizioni di alcuni calciatori, che durante la partita con il Lecce sono usciti per infortunio. Di questi, il caso più preoccupante era sicuramente quello di Lobotka, che ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra. Gli aggiornamenti arrivano da Sky Sport, secondo cui il centrocampista slovacco sta seguendo ancora un lavoro a parte e personalizzato.

Ancora nessun allenamento in gruppo per Lobotka, che a due giorni dalla gara con il Genoa sembra destinato a non far parte del match. Antonio Conte affiderà probabilmente le chiavi del centrocampo a Billy Gilmour, che ha già dimostrato di essere un’ottima alternativa. Vedremo se il numero 68 azzurro riuscirà a recuperare almeno per la panchina, vista l’importanza della partita in programma.

Notizie incoraggianti arrivano però sulle condizioni di David Neres: l’ala brasiliana infatti punta il Parma per tornare nell’undici titolare.