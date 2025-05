Ufficiale – Napoli-Genoa vietata ai residenti in Liguria: annullati i tagliandi acquistati precedentemente

Michele Di Bari, Prefetto di Napoli, ha vietato la vendita dei biglietti per Napoli-Genoa ai tifosi ospiti residenti in Liguria. Sono stati annullati tutti i tagliandi acquistati precedentemente. Il motivo sarebbe di ordine pubblico, con rischio disordini prima e dopo il match. Domenica il Maradona sarà quindi dipinto di azzurro fatta eccezione per qualche tifoso genoano non residente nella regione. Ci sarà l’ennesimo sold out stagionale, l’ottavo di fila. Nelle prossime ore verranno comunicate le modalità di rimborso per i tifosi rossoblu.