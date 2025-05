De Laurentiis: “Scudetto e Inter appagata? Non faccio previsioni, siamo nelle mani di Dio”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è tornato a rilasciare dichiarazioni. Nel corso dell’inaugurazione per il Villaggio della Salute per la Race of the Cure a Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del finale di stagione, oltre che dell’approdo dell’Inter, diretta contendente per lo scudetto, in finale di Champions. Di seguito, le sue parole riportate da Il Mattino. “Scudetto? Inter appagata dalla Champions? Io non mi permetto di fare nessuna previsione. II calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va nella direzione giusta qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio”.