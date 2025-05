Repubblica – ” Adl, nessun incontro con Conte. Il patron parlerà solo con il sindaco Manfredi per la questione stadio “

L’edizione odierna della Repubblica fa sapere che il tanto chiacchierato incontro tra Aurelio de Laurentiis e Antonio Conte non ci sarà, o almeno non ci sarà prima della fine del campionato. Il patron infatti non vuole far distogliere l’attenzione al mister e alla squadra in vista delle ultime partite di campionato decisive per le sorti del club. Adl, da poco tornato dalle Maldive, incontrerà solo il sindaco di Napoli, Manfredi, in merito alla questione del rinnovamento dello Stadio ” Diego Armando Maradona “.