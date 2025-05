L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata anche sulla situazione in merito all’infortunio di Stanislav Lobotka, uscito anzitempo nell’ultima partita con il Lecce, a causa di un fastidio alla caviglia. Secondo quanto rivelato dal quotidiano, il centrocampista slovacco tenterà fino all’ultimo per esserci già contro il Genoa, ma la situazione è da monitorare giorno per giorno, e in caso di forfait Gilmour sarebbe pronto a partire dal primo minuto.