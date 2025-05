Il Napoli ha diramato il bollettino sulle condizioni di Stanislav Lobotka, uscito per infortunio nel match contro il Lecce sabato scorso: “Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Resta in forte dubbio la sua presenza per la partita di domenica sera contro il Genoa.