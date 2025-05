L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulle mosse del Napoli in vista della prossima sessione di mercato. Il club partenopeo è determinato a rafforzare la rosa a disposizione di Conte per affrontare al meglio la prossima stagione. La dirigenza sta lavorando su diversi nomi, e tra questi spicca Miguel Gutierrez Ortega, per il quale è stata avviata una trattativa con il Girona. Il mercato pianificato da Manna rispetterà i parametri economici fissati da De Laurentiis: un limite di 3 milioni per gli stipendi e un tetto salariale di circa 100 milioni. Conte ha già esposto le sue richieste al direttore sportivo, che ha preso in esame vari profili, anche con il supporto di Maurizio Micheli. Tra le priorità del tecnico figurano sette nuovi acquisti, con particolare focus su tre attaccanti e un rinforzo per la fascia sinistra. Proprio in quest’ottica si inserisce l’interesse per Miguel Gutierrez 23 anni, cresciuto nel Getafe e poi approdato al Real Madrid, dove ha completato la sua formazione fino all’Under 19. Il Girona avrebbe inizialmente chiesto 30 milioni per lui, ma il Napoli ha formulato una controproposta di circa la metà, più vari bonus. La trattativa sembra avanzata anche con il giocatore, che avrebbe ricevuto un’offerta per un contratto quadriennale a 2 milioni di euro netti a stagione. Lo spagnolo potrebbe diventare uno dei primi tasselli del nuovo Napoli, costruito sotto la guida di Manna e Conte, con la supervisione di De Laurentiis.