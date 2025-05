L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza l’incontro che verrà tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Il Napoli guarda al futuro con l’intenzione di proseguire il percorso vincente iniziato con il tecnico salentino. L’obiettivo del club è costruire una squadra competitiva e ben strutturata in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni, si attende un confronto diretto tra il presidente azzurro e Conte per discutere dei progetti futuri. E’ anche molto importante la qualificazione in Champions League, che offre l’opportunità di riequilibrare i conti dopo i 150 milioni spesi nel 2024. I ricavi derivanti dalla competizione si sommano ai 75 milioni derivati da Kvaratskhelia e a quelli previsti dall’operazione legata ad Osimhen. De Laurentiis attende il ds Manna per definire la strategia e si prepara a dialogare con Conte la prossima settimana, lasciandogli nel frattempo spazio per concentrarsi sull’imminente partita contro il Genoa. Nel frattempo, per anticipare la concorrenza sul mercato. Il Napoli valuta profili interessanti come Solet dell’Udinese, con cui esiste già un canale preferenziale; Montoro del Velez, già opzionato; e considera rinforzi a centrocampo, scegliendo tra Ferguson del Bologna e Frattesi dell’Inter. Inoltre, la dirigenza sta anche vagliando chi fra Paixão del Feyenoord e Lang del PSV possa prendere il posto sulla fascia lasciata libera da Kvaratskhelia.