L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sull’incontro imminente tra De Laurentiis e Conte. Il quotidiano sottolinea che, indipendentemente dal momento in cui avverrà, prima o dopo la sfida con il Genoa, cambia poco nei termini sostanziali. De Laurentiis, appena rientrato dalle Maldive, si prepara a incontrare il suo tecnico per discutere del futuro. Conte, legato al Napoli con un contratto fino al 2027, nutre un forte legame con la città, condiviso anche dalla sua famiglia. Tuttavia, il suo percorso professionale è da sempre orientato verso le vittorie, e desidera legittimamente guidare una squadra capace di competere ai massimi livelli sia in campionato che in Champions League. In sostanza, Conte attende garanzie concrete in questa direzione. Dal canto suo, De Laurentiis sembra pronto a investire almeno 150 milioni di euro sul mercato. La cifra deriverebbe dalla cessione di Kvaratskhelia di 70 milioni e dalla probabile partenza di Osimhen a 75 milioni, oltre a eventuali ulteriori entrate. L’obiettivo sarebbe costruire una campagna acquisti paragonabile, o addirittura superiore, a quella dell’estate 2024, nonostante l’assenza dalla Champions League, rispondendo così sia alle esigenze dell’allenatore sia alle strategie impostate da Manna.