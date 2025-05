L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Secondo il quotidiano il centrocampista oggi sarà sottoposto a esami specifici per valutare l’infortunio. Il quadro clinico sarà più chiaro nelle prossime ore, permettendo di capire se il cauto ottimismo iniziale potrà trasformarsi in una conferma più solida. Questo permetterà a Conte di pianificare se affrontare il prossimo impegno con Lobotka in campo o affidandosi al suo sostituto ovvero Billy Gilmour. Gilmour scozzese di 23 anni, vanta già un palmarès di tutto rispetto, come la vittoria della Champions League 2021 con il Chelsea. Con la sua intensità, visione di gioco verticale e il carattere da vero nazionale scozzese, ha dimostrato di essere un’arma preziosa per il Napoli, riuscendo ad adattarsi rapidamente al calcio italiano, senza alcun timore derivante dalla sua precedente esperienza in Premier League. Per quanto riguarda Lobotka, le sue condizioni destano ancora preoccupazione. L’infortunio è dovuto a una distorsione alla caviglia destra provocata da un contrasto con Karlsson a fine del primo tempo dell’ultima gara. Questo contatto ha generato una torsione innaturale che lo ha costretto a lasciare il campo al nono minuto della ripresa. Una perdita significativa per le dinamiche del Napoli, considerando il contributo unico di Lobotka nelle due fasi di gioco e la sua capacità di gestire momenti critici con estrema freddezza. Conte spera di recuperarlo per la partita contro il Genoa al Maradona. L’esame odierno sarà cruciale per escludere problemi più gravi. Tuttavia, sembra possibile un suo rientro sul terreno di gioco già nel prossimo appuntamento, stringendo i denti e superando eventuali fastidi.