L’edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulla ripresa degli allenamenti del Napoli, prevista per oggi. Secondo il quotidiano, la squadra si riunirà a Castelvolturno per prepararsi alla sfida contro il Genoa, valida per la 36ª giornata di Serie A. Dopo due giorni di meritato riposo, gli azzurri torneranno al lavoro sotto la guida di Antonio Conte. Il Napoli riprende il percorso con l’affrontare il Genoa, con una tabella di marcia serrata per la gara di domenica sera contro i rossoblù. I giocatori hanno avuto 48 ore di completo relax, trascorse tra mare, famiglia e viaggi, ma ora l’attenzione sarà tutta rivolta al campo. Nel frattempo, il Maradona si prepara a un’altra serata speciale. Sarà infatti sold out per la quattordicesima volta in stagione e l’ottava consecutiva, un trend che continua senza sosta dalla partita contro la Juventus dello scorso 25 gennaio. La partita con i bianconeri ha rappresentato un momento di svolta per la stagione del Napoli, sia sul campo che nella squadra, con Conte che da allora ha dovuto gestire diverse assenze. Per centrare gli obiettivi stagionali, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e affrontare al meglio le prossime tre partite di campionato.