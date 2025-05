L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza il rendimento della difesa del Napoli. Secondo il quotidiano, la squadra di Conte non solo vanta la miglior difesa dei cinque principali campionati europei. Infatti dopo 35 giornate, registra anche la miglior performance difensiva nella storia del club nell’era dei tre punti e con il campionato a venti squadre. Questo traguardo rappresenta un elemento cruciale da preservare, dato che lo scudetto stesso lo richiede. Fino a questo momento, la squadra ha subito soltanto 25 gol, poco più di mezzo per partita (media di 0,7), ovvero tre in meno rispetto ai 28 incassati dal Napoli campione d’Italia di Spalletti. Dal punto di vista delle reti inviolate, quella squadra record mantiene ancora un leggero vantaggio. Lì furono 18 clean sheet complessivi, contro i 17 finora raggiunti dalla formazione di Conte. Anche quest’ultimo dato, però, rappresenta un primato stagionale: nessuna squadra negli altri cinque top campionati europei ha fatto meglio degli azzurri. C’è inoltre un altro obiettivo da inseguire. Se la porta di Meret resterà imbattuta contro Genoa, Parma e Cagliari, il Napoli stabilirà un record assoluto nella storia del club nell’era dei tre punti e del formato a venti squadre. Mantenere numeri così impressionanti in fase difensiva non è stato né sarà un fine meramente statistico. Ciò rappresenta infatti l’energia che ha sostenuto la lunga corsa del Napoli e continua ad alimentare il sogno scudetto.