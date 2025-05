Spalletti: “Con ADL rapporto conflittuale, dopo l’addio al Napoli non ci siamo più sentiti”

L’allenatore della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato al programma televisivo “Cinque Minuti” di Bruno Vespa su Rai 1.

L’ex tecnico dei partenopei si è soffermato molto sul rapporto con il patron De Laurentiis: “Con ADL è stato un rapporto conflittuale. Da lui mi sarei aspettato più umanità dopo il mio lavoro fatto a Napoli. Non ho più sentito il presidente dall’interruzione del mio rapporto lavorativo con la società partenopea. Tutto mi rimane addosso e non lascio scivolare niente, in ogni caso possiamo dire di aver potuto gioire insieme e vedere tanti bambini festeggiare”.