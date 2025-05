Scott McTominay, leader azzurro: premiato miglior giocatore di aprile in Serie A

Scott McTominay è il simbolo del Napoli che sogna lo Scudetto. Aprile è stato il suo mese d’oro: cinque gol in quattro partite, tutti decisivi, che hanno trascinato la squadra di Antonio Conte al primo posto in classifica, superando l’Inter e accendendo la corsa al tricolore. Un rendimento straordinario che gli è valso il premio di miglior calciatore del mese assegnato dall’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con Ultimo Uomo.

Nel comunicato ufficiale, l’AIC sottolinea come raramente la scelta sia stata così semplice: “Scott McTominay si è stagliato sopra tutti. Ha segnato cinque dei sette gol totali del Napoli ad aprile, garantendo tre vittorie consecutive e nove punti fondamentali per la vetta della Serie A”.

E non si tratta solo di numeri: lo scozzese ha saputo imporsi nel momento più complicato della stagione, quello in cui si decidono i campionati. Con lucidità, intelligenza tattica e una varietà di soluzioni offensive degne di un attaccante di razza, McTominay ha sorpreso tutti. Tiri da fuori, inserimenti letali, colpi di testa e conclusioni al volo: ha segnato in ogni modo, dimostrando una freddezza e una capacità di lettura che lo rendono il prototipo perfetto del centrocampista di Conte.

Il premio arriva dunque a coronare un mese di grande calcio e a certificare l’impatto devastante del numero 39 azzurro, diventato ormai idolo dei tifosi e punto fermo di una squadra che vuole scrivere la storia. A Napoli, è ufficialmente scoppiata la McTominay-mania. E, visto il momento, è più che meritata.