Rai, annuncio bomba di Venerato – ” Conte resterà a Napoli ! “

Ciro Venerato, giornalista della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno del clamoroso alla “Domenica Sportiva”. Infatti, secondo quanto rivelato dal giornalista, Aurelio de Laurentiis non avrebbe nessuna intenzione di lasciarsi scappare Antonio Conte: il mister salentino sarà ancora l’allenatore del Napoli nella prossima stagione. Di seguito un estratto delle sue parole:

” Clima da guerra fredda a Torino, con il club pronto a cambiare gli scenari. A Giuntoli viene rinfacciato l’ingaggio di Thiago Motta per il no Conte. In società c’è chi avrebbe scelto il salentino e ora reclama il dovuto spazio, Chiellini e Calvo in primis. A loro potrebbe aggiungersi l’ex ds Tognozzi, pronto a rientrare dopo l’addio al Granada. Limiterebbero il raggio di azione di Giuntoli, che fine ad oggi ha condotto il mercato. Il dirigente aveva un contratto definito con Mancini, fino al 2026, ma Elkann ha bocciato l’operazione puntando su Tudor. Gasperini è gradito a Chiellini, non a Giuntoli che pensa a Pioli, seguito anche dalla Roma, o al solito Mancini. Conte per ora resta un sogno più che un’ipotesi. Resterà a Napoli, parola di Aurelio De Laurentiis. “