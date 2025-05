McTominay premiato come giocatore del mese dall’AIC, ecco il comunicato

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato nominato calciatore del mese di aprile dall’AIC. Ecco il comunicato da parte dell’associazione:

” Da quando l’AIC ha istituito il premio di calciatore del mese di Serie A e di Serie B in collaborazione con Ultimo Uomo, raramente è stato così facile assegnarlo. Il calcio è uno sport in cui ci si può mettere in mostra in molti modi: segnando gol, impedendo agli altri di farlo, partecipando in maniera eccellente alla fase creativa, anche facendo poche cose ma importantissime e per questo non è mai facile scegliere cosa e chi premiare. Questo mese di aprile, però, Scott McTominay si è stagliato indubbiamente sopra tutti gli altri calciatori della Serie A. Cinque gol segnati sui sette totali del Napoli, da centrocampista, cinque gol che hanno portato tre vittorie consecutive. Nove punti che hanno permesso alla squadra di Conte di scavalcare l’Inter in testa alla classifica, e arrivare alla volata finale con un vantaggio piccolo ma importantissimo. A Napoli ormai è McTominay-mania, e come dargli torto? È quasi superficiale aggiungere altro, ma c’è altro: lo scozzese ha fatto tutto questo nel momento più difficile della stagione, quando le gambe diventano più pesanti, gli avversari più chiusi, le partite più scivolose, in una squadra che stava mostrando qualche difficoltà nel fare gol. McTominay ha segnato con un gran tiro da fuori area, di testa, al volo, inserendosi da dietro. Sapevamo fosse un centrocampista con il vizio del gol, ma che potesse diventare praticamente il miglior centravanti della Serie A per il mese d’aprile non era facile aspettarselo. Anche perché non ha fatto mancare tutto il resto: corsa, fase difensiva, intelligenza tattica nel dare equilibrio alla squadra. Un centrocampista di Conte in purezza. “