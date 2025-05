Che tegola per l’Inter e per Simone Inzaghi, Benjamin Pavard non ha recuperato dall’infortunio alla caviglia. Il giocatore sente ancora troppo dolore, e quindi ha già lasciato Appiano Gentile per tornare a casa. Un’assenza pesante in vista della partita di domani che sarà decisiva per i nerazzurri, contro un Barcellona in grande forma.