L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato importanti novità in casa Napoli: David Neres potrebbe rientrare in anticipo dal suo infortunio ed essere disponibile per le ultime due partite. Sicuramente sarà difficile per il brasiliano riacquisire i 90 minuti nelle gambe, ma potrebbe fornire il suo supporto negli spezzoni di gara finali.

Un recupero importantissimo per il Napoli e per Antonio Conte, che ha bisogno di tutte le risorse disponibili per raggiungere l’obbiettivo.