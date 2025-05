Ciro Ferrara, ex giocatore e grande amico di Conte, ha parlato a Dazn in merito al mister salentino e del suo futuro. Di seguito un estratto:

” Da diverso tempo dico, e non ho informazioni dirette da parte sua che non me le darebbe neanche sotto tortura, ma penso che Conte rimarrà comunque al Napoli indipendentemente da quello che sarà il risultato finale e i rapporti con la società. Cose che comunque dovranno affrontare. “