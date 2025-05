Le parole di ieri di Conte sono da scrivere sui muri di Castel Volturno

Ieri, al termine della sofferta, striminzita e importantissima vittoria contro il Lecce il tecnico azzurro Antonio Conte si è concesso alle domande di rito in sala stampa.

La sua faccia in campo ha tradito apprensione, e la delusione di essere stato accolto nella sua città in modo non propriamente amichevole.

Ha risposto in modo chiaro e schietto, alcuni passaggi andrebbero davvero riportati sulle pareti del Training Center.

Mi riferisco a “solo chi vince scrive la storia, gli altri al massimo se la vanno a leggere” e poi “oggi siamo lì ma non abbiamo fatto ancora niente“.

Infine, per spiegare ancora meglio il concetto: “Quando vinci va tutto bene, quando perdi brucia sulla pelle e te la porti per molto tempo“.

Non poteva essere più chiaro l’allenatore azzurro.

Ha importanza cosa si sarà realizzato alla fine, non quello che si è fatto finora.

Vero monito per tutto l’ambiente e chiara indicazione ai suoi ragazzi: si continua così, solo lavorando e soffrendo si potrà arrivare in fondo.

Restiamo quindi aggrappati a Conte, del resto lo siamo da luglio scorso.

È lui il valore aggiunto di questa squadra: l’esperienza data dai titoli vinti e la completa abnegazione dei suoi eccezionali “soldati” sono i punti di forza che possono fare la differenza.