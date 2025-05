Due vittorie ed un pareggio, conta solo questo

Il resto – tra infortuni e coperta corta – limita le scelte, la capacità di fare gioco e di essere pericolosi.

L’Inter, in serata, si è subito riportata a -3, contro un Verona inerte, che non ha provato nemmeno a giocarla.

Inzaghi, in vista della semifinale di Champions di martedì, ha potuto realizzare un turnover pressoché totale : in campo dieci undicesimi di seconde scelte. Anche in caso di passaggio del turno, ai danni del Barcellona , avrà tempo per concentrarsi nuovamente sul campionato.

Servono più per spezzare il ritmo avversario e concedere riposo a chi era in campo fino a quel momento.

Oggi gli azzurri sono padroni del proprio destino, mancano 3 gare alla fine del torneo ed i punti necessari aritmeticamente per raggiungere quella cosa lì sono 7.

Non sono pochi, ma non è impossibile realizzarli.

Una gara per volta. Ci toccheranno Genoa in casa, poi Parma in trasferta e finale di stagione al Maradona, contro il Cagliari.

Troppe voci, anche di addetti ai lavori sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi (ed è anche un modo per gufare o distrarre), riportano percentuali di successo molto alte, di obiettivo ad un passo.

Calma, nulla di vero; l’Inter se si arrenderà lo farà solo all’ultima giornata.

Dare i numeri è una pratica che piace ai sognatori, i pragmatici sanno bene che gli unici che hanno senso sono quelli che si conteranno alla fine.

Non ci fanno bene nemmeno i caroselli inscenato ieri in tarda serata a Capodichino, al rientro dell’aereo azzurro.

Troppo entusiasmo, per adesso inopportuno anche se toglie solo qualche ora di sonno – persa nel traffico – ai protagonisti azzurri.