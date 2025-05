L’edizione odierna de Il Mattino analizza il momento che sta vivendo Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli avrebbe scelto di concedersi un periodo di relax alle Maldive prima di affrontare il decisivo finale di stagione della squadra e dedicarsi ad alcune questioni fondamentali legate al futuro del club. Il suo ritorno in Italia è previsto entro la giornata di domani. De Laurentiis si prepara dunque a una settimana intensa con appuntamenti al Comune di Napoli, riguardanti lo stadio, e al Comune di Qualiano per il nuovo centro sportivo. Nel frattempo, sembra apprezzare l’attuale rendimento di un Napoli camaleontico. Una squadra micidiale e spietata, capace di esprimere al massimo il proprio potenziale in ogni situazione. Sul fronte infrastrutturale, emerge l’ipotesi di un’area inedita per il futuro centro sportivo del club partenopeo. Si tratta di Succivo, in provincia di Caserta situato a circa venti chilometri dalla città e raggiungibile in meno di mezz’ora d’auto. I dirigenti incaricati da De Laurentiis stanno valutando attentamente la fattibilità del progetto, includendo l’analisi dello stato dei luoghi, la realizzazione delle opere e i collegamenti logistici. L’obiettivo è creare un centro moderno, tecnologicamente avanzato e allo stesso tempo funzionale.