L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momento straordinario che sta vivendo Scott McTominay. Secondo il quotidiano, il centrocampista scozzese è diventato un elemento fondamentale nel Napoli di Conte. McTominay ha già firmato 11 gol in campionato, un traguardo che porta a definirlo la vera seconda punta della squadra. Non si esclude l’ipotesi che, da qui alla fine del campionato, McTominay possa superare Romelu Lukaku, attualmente a quota 12 reti. Sarebbe un evento sorprendente per Conte vincere lo scudetto con un centrocampista come miglior marcatore. È bene ricordare che McTominay è principalmente un interno di centrocampo, quel classico “box-to-box” britannico capace di coprire da una metà campo all’altra. Il tecnico lo ha utilizzato in diversi ruoli: dal centrocampo alla fascia sinistra fino alla trequarti. Con un fisico possente di 190 centimetri e quasi 90 chili, oltre a una dose impressionante di energia, McTominay diventa difficilmente marcabile, soprattutto quando prende velocità o si stacca con tempismo perfetto nei duelli aerei. La sua potenza fisica lo rende una sorta di “nuovo Lukaku” in alcune occasioni. Se il Napoli dovesse conquistare lo scudetto, una buona parte del merito andrebbe sicuramente a McTominay. È lui, infatti, il portatore di quei gol mancati che la squadra ha tanto cercato, soprattutto dopo l’addio di Kvaratskhelia nel mese di gennaio.