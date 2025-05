L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza l’attacco di giornata, composto da Giacomo Raspadori e Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano, per continuare a sognare non c’è altra via che quella del gol. Il match con il Lecce rappresenta la sfida più ardua lungo il cammino che separa il Napoli dallo scudetto. Tutto dipenderà dalla squadra azzurra. Conte ha motivato i suoi giocatori adeguatamente, ma ha dovuto ancora una volta rivedere il modulo e cercare nuove soluzioni per far fronte alle difficoltà. Si torna così al modulo con due attaccanti, come nel momento più critico della stagione. A febbraio, con Kvaratskhelia fuori dai giochi e Neres fermo ai box, Antonio ha rispolverato Giacomo Raspadori, che si è rivelato fondamentale per l’attacco. Con Raspadori in campo, anche Romelu Lukaku è riuscito a ritrovare supporto e punti di riferimento essenziali. Senza di lui, durante le notti più difficili, Lukaku si è spesso trovato a combattere da solo contro le difese avversarie, cercando di agire lontano dall’area per ricevere palloni dai centrocampisti. Con Raspadori al fianco, la dinamica non è cambiata radicalmente. Il belga continua a lavorare spalle alla porta, ma ora ha un compagno vicino per scambi rapidi al limite dell’area o pronto ad attaccare gli spazi sfruttando le sue giocate.