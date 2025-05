L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la partita di oggi tra Lecce e Napoli. Questa settimana, sarà il Napoli a inaugurare il sabato del villaggio scudetto. Un torneo più incerto che mai. La mattina del 19 aprile, l’Inter guidava la classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli; la sera del 27 aprile, il Napoli si è trovato in testa con tre punti di margine sull’Inter. E’ come un primo set finito 6-0, ma con l’inizio del secondo set, Conte è chiamato a mantenere il servizio. La giornata di oggi propone alle 18, Lecce-Napoli al Via del Mare, e alle 20.45, Inter-Verona a San Siro. Come definito da Conte, non è la giornata più importante del campionato, ma sicuramente una delle più significative. Il Napoli affronterà la gara senza Buongiorno e Neres. Di fronte troverà il Lecce: pur essendo vero che ci sono 47 punti di differenza in classifica e che la squadra di Giampaolo non vince dal 31 gennaio, altrettanto vero è che anche per il Lecce, in lotta per la salvezza, non sono più ammessi passi falsi. Una città intera giocherà questa partita, anche in onore di Graziano Fiorita, il fisioterapista scomparso il 24 aprile. Per il Napoli non sarà una passeggiata, probabilmente una delle ultime salite impegnative di questo campionato. Per quanto riguarda l’Inter, Inzaghi dovrà fare a meno degli infortunati Lautaro e Pavard, dello squalificato Calhanoglu e con Dimarco non al meglio della forma; si prevedono dai sette ai nove cambi nella formazione iniziale.