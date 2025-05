CdS – Lukaku fondamentale per il Napoli, gli azzurri si aggrappano al belga in questo rush finale di stagione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport esamina la situazione attuale di Romelu Lukaku. Secondo il giornale, il Napoli scenderà in campo contro il Lecce alle 18 con Lukaku pronto a guidare l’attacco degli azzurri. L’attaccante belga è stato un elemento chiave per la squadra. Un punto di riferimento capace di sostenere il Napoli durante una stagione piena di infortuni, difficoltà e incertezze tattiche. Con il suo stile di gioco, la forza fisica e l’esperienza, Lukaku è riuscito a incarnare le ambizioni della squadra, attirando l’attenzione dei difensori avversari e liberando spazi per i compagni. Spesso ha creato opportunità servendo assist a giocatori come McTominay o Anguissa, consentendo loro di segnare gol importanti. Ora però Lukaku vorrebbe ritornare a segnare personalmente. È infatti da due partite che non trova né reti né assist. Una terza senza contribuire direttamente al tabellino rappresenterebbe una novità, dato che non è mai accaduto in questa stagione. Il suo massimo periodo di digiuno finora è stato di due partite consecutive. L’ultima prestazione decisiva risale alla sfida contro l’Empoli: due assist per McTominay e il suo dodicesimo gol in campionato, confermandosi un fattore nelle vittorie del Napoli. Quando Lukaku segna, la squadra vince, quasi come se fosse un talismano, portando con sé la responsabilità e il destino della squadra nelle proprie mani.