Un giocatore dello Stoccarda presente al Maradona nello scorso weekend, possibile indizio di mercato ?

Nello scorso weekend c’è stata una visita particolare a Napoli e allo stadio Maradona: si tratta di Maximilian Mittelstadt, terzino sinistro dello Stoccarda, autore in questa stagione di 1 gol e 6 assist. Il calciatore tedesco si è goduto la città in compagnia di qualche suo amico e della sua fidanzata, che sembra essere già innamorata della città, da come si può evincere dalle immagini postate sul suo profilo Instagram.

Chissà che dietro a questa visita ci possa essere una trattativa per il giocatore.