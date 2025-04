ULTIM’ORA – Brutte notizie per Conte, Buongiorno verso lo stop fino a fine stagione: il comunicato

Altro stop per il difensore azzurro Alessandro Buongiorno. Il centrale del Napoli, nel corso della sfida contro il Torino, ha accusato dolori muscolari che hanno costretto mister Conte a sostituirlo.

Non filtrano notizie positive riguardo l’entità dell’infortunio e il recupero del calciatore azzurro. La SSC Napoli, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito web, ha riportato le condizioni del difensore del Napoli: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Dunque, brutte notizie per Alessandro Buongiorno che termina la stagione e per Antonio Conte che dovrà fare a meno del centrale per le prossime decisive gare, valevoli per la vittoria del campionato.