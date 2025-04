Romano: “Lobotka ha una clausola di acquisto! Ecco da quando sarà valida”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, tramite il suo canale Youtube ha rilasciato delle dichiarazioni su Stanislav Lobotka. All’interno del contratto del centrocampista azzurro, sarebbe presente una clausola di acquisto. Ecco le sue parole:

“Lobotka ha una clausola rescissoria ed è un fatto recente, che oggi possiamo dire, verificata e confermata. Questa clausola, da quel che so, sarà valida solo per il mercato estivo, quindi agosto 2025. Non varrà per i prossimi anni ma solo per il mercato che verrà, il prezzo è di 25 milioni di euro.

E’ stata una scelta sulla negoziazione che il club azzurro ha accettato, quando si sono parlati con il calciatore e i suoi agenti. Il Napoli ha detto si su questa cifra, la decisione ovviamente resta del giocatore. Vedremo cosa succederà in estate, nell’ultimo periodo sono arrivate telefonate dall’Arabia per capire fino a quanto ci sarà questa clausola e quando potrà utilizzare. Sicuramente c’è attenzione da parte delle squadre arabe”.