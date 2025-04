L’edizione odierna de Il Mattino ha esaminato la delicata questione relativa allo stadio Maradona. Secondo il quotidiano, il 5 maggio il sindaco Gaetano Manfredi dovrebbe fare un importante annuncio riguardante lo stadio. Quel giorno si saprà se lo studio effettuato dal Comune per riutilizzare il terzo anello dello stadio e aumentarne la capienza ha avuto esito positivo. Le indiscrezioni indicano che il risultato dello studio è favorevole. Essenzialmente, il terzo anello, con l’uso della tecnologia appropriata, potrebbe essere riaperto senza causare le vibrazioni dei palazzi ad ogni celebrazione dei tifosi. Nel contesto della ristrutturazione del Maradona, in linea con l’entusiasmo per un possibile scudetto questo permetterebbe di eseguire i lavori mentre il Napoli continua a giocare le partite. Questo proprio grazie al terzo anello, che garantisce una vendita di biglietti pressoché invariata alla Società, evitando perdite significative. La riattivazione del terzo anello potrebbe concretizzare l’idea di un nuovo Maradona. Non più diviso tra anello inferiore e superiore, ma costituito da una sola gradinata, simile all’Olimpico di Roma, con l’opportunità di avvicinare gli spalti al terreno di gioco. Rimane la questione della pista di atletica che De Laurentiis vorrebbe rimuovere mentre il Comune insiste per tenerla. Se la Società presentasse un progetto con comprovata sostenibilità economica, Manfredi non ostacolerebbe e cercherebbe soluzioni alternative per l’atletica. La pista sarà sicuramente oggetto di negoziato tra le parti