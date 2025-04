Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è fatto il punto sulla stagione di Antonio Conte. Il quotidiano ha evidenziato come De Laurentiis abbia, nel corso del tempo, sempre scelto allenatori di alto livello, da Benitez a Sarri, passando per Ancelotti e Spalletti, per far crescere il suo progetto. Tuttavia, Conte ha già stabilito un record con 74 punti ottenuti nelle sue prime 34 partite in Serie A con il Napoli. L’era Conte si è distinta per la sua capacità di trasformare tutto, partendo da una posizione sfavorita, senza competizioni internazionali e con un appeal limitato per attrarre giocatori di primo livello. Conte ha dato prova di coraggio, diventando un magnete per grandi nomi come Lukaku e McTominay. Si è lasciato alle spalle ogni difficoltà, sfoggiando una nuova versione di se stesso. Ha adattato la squadra alle esigenze del momento, affrontando ogni sfida con determinazione. Alla fine, Conte ha guidato il campionato per 18 giornate: nessuno più del Napoli merita lo scudetto, grazie alla loro solidità e determinazione a vincere.