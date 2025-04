L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle ultime novità in casa Napoli in vista della trasferta a Lecce. Secondo il quotidiano, a Lecce Conte potrebbe nuovamente attingere a un approccio creativo e riproporre il 4-4-2, un modulo che aveva considerato per la partita contro il Torino prima che Raspadori si ammalasse. Questo schema prevederebbe Raspadori al fianco di Lukaku e McTominay come falso esterno sinistro, con un focus sull’area di rigore avversaria. La squadra si ritroverà oggi per riprendere gli allenamenti. Si valuteranno le condizioni di Anguissa, che ha subito un colpo al fianco, e di Buongiorno, alle prese con un risentimento alla coscia destra. In attesa dei risultati degli esami strumentali, c’è il rischio che per il difensore la stagione si sia già conclusa anticipatamente.