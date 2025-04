L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è concentrata sul momento attuale di Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano, Lukaku si sta dimostrando un giocatore estremamente utile, nonostante i suoi 31 anni. Oltre ad essere un bomber, ha saputo trasformarsi in un eccellente rifinitore, ritrovando la forma fisica e la giusta posizione in campo grazie a Conte. La sua evoluzione ha avuto effetti positivi su tre giocatori del Napoli, in particolare. Lukaku è diventato a 31 anni un centravanti-rifinitore con 12 gol e 10 assist. Conte con l’evoluzione del belga è riuscito a esaltare le qualità offensive di McTominay e Anguissa, combinando un assaltatore puro con un incursore più tattico, con 17 gol e 6 assist in totale. Inoltre, si evidenzia il ruolo di Politano, considerato uno dei simboli della rivoluzione. Ha giocato nel tridente e come quinto a tutta fascia con l’energia di un giovane di 31 anni. Dopo aver conosciuto Conte all’Inter nell’estate del 2019, Politano aveva deciso di trasferirsi al Napoli nel gennaio 2020, diventando cinque anni dopo uno dei migliori della squadra sotto la guida dello stesso allenatore.