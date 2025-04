Pres. Serie A annuncia le date e gli orari della terzultima giornata: ecco quando gioca il Napoli

Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha commentato in conferenza stampa l’assemblea della lega andata in scena oggi. Ecco l’estratto dove ha annunciato il programma per la 36esima giornata:

” Purtroppo siamo spesso costretti a comunicare le date in ritardo per via delle coppe, e capiamo sia un problema per i tifosi: vorremmo darle con il più ampio anticipo possibile, compatibilmente con l’impegno delle coppe. In futuro su alcune partite potremmo indicare delle X, magari indicando 7-8 partite su 10: all’inizio sarà più difficile, però mano a mano cercheremo di dare queste informazioni il prima possibile. In quest’ottica abbiamo fatto anche il calendario: il 9 maggio ci sarà Milan-Bologna alle 20.45 visto che poi ci sarà la finale di Coppa Italia. Lo sforzo della Lega è quello di dare un prodotto sempre più bello, amare il nostro calcio vuol dire passare per delle immagini sempre più accattivanti e vedrete quello che faremo a Roma. Il sabato 10 maggio ci saranno Como-Cagliari alle 15, Lazio-Juventus alle 18 e poi Empoli-Parma alle 20.45. Domenica 12.30 Udinese-Monza, alle 18 Torino-Inter e alle 20.45 Napoli-Genoa. Il lunedì Venezia-Fiorentina e poi Atalanta-Roma. “

GIORNATA 36

9 maggio alle 20.45 – Milan-Bologna

10 maggio alle 15 – Como-Cagliari

10 maggio alle 18 – Lazio-Juventus

10 maggio alle 20.45 – Empoli-Parma

11 maggio alle 12.30 – Udinese-Monza

11 maggio alle 15 – Hellas Verona-Lecce

11 maggio alle 18 – Torino-Inter

11 maggio alle 20.45 – Napoli-Genoa

12 maggio alle 18.30 – Venezia-Fiorentina

12 maggio alle 20.45 – Atalanta-Roma