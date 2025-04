McTominay vicino al primato di Hamsik: quattro gare per entrare nella storia

Scott McTominay sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia del Napoli. Il centrocampista scozzese ha già totalizzato 12 gol stagionali, suddivisi tra 11 reti in Serie A e 1 in Coppa Italia, avvicinandosi sensibilmente al primato realizzativo di Marek Hamsik, che nel 2016-2017 chiuse la stagione con 15 gol complessivi (12 in campionato, 1 in Coppa Italia e 2 in Champions).

Con ancora quattro partite da disputare, McTominay ha la possibilità concreta di superare il record dello storico capitano azzurro. La sua incidenza offensiva si è rivelata determinante nel percorso del Napoli, contribuendo sensibilmente alla fase realizzativa della squadra di Conte.

Ogni gol dello scozzese potrebbe risultare decisivo non solo per la corsa scudetto – che ora vede il Napoli più avanti dell’Inter di tre lunghezze – ma anche per il raggiungimento di un traguardo personale storico già alla prima stagione con la maglia azzurra.