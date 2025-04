McTominay, l’oro di Napoli

” McTerminator, McFratm, ecc.. “. Soprannominatelo come volete, ma l’unico appellativo che lo rappresenta davvero è solo uno: Fuoriclasse. Scott Mctominay sta cambiando la sorte del Napoli e di Napoli, grazie alle sue prestazioni di altissimo livello, riuscendo a trascinare gli azzurri con tutto il suo talento, la sua fame, la sua mentalità da campione.

Corre, difende, recupera i palloni, svaria in mezzo in campo, si inserisce e soprattutto fa gol. Tanti gol, siamo a 11 reti siglate per ora in campionato. Numeri da capogiro, per un centrocampista impressionante sotto tutti i punti di vista: combina forza e intelligenza calcistica come pochi giocatori sanno fare. Incredibile come riesca a fare quello che vuole sul terreno di gioco, giganteggia totalmente sugli avversari, detta il ritmo a suo piacimento, come un direttore d’orchestra.

Un impatto devastante il suo nel nostro campionato, con una foga agonistica assurda. Una foga di chi vuole prendersi tutto, a ogni costo. E questo serve al Napoli, serve come l’aria se si vuole crescere come mentalità.

Ed è per questo che Scott McTominay è l’oro di Napoli ( per citare il meraviglioso film di Vittorio de Sica ), ed è un oro che luccica, che risplende, che riflette una luce sempre più viva, che sta prendendo una bellissima tonalità di azzurro. E guai ad affievolirla.

Sarebbe un peccato imperdonabile.