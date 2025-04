Lotta Scudetto, cosa prevede il prossimo turno

Conte ed il popolo azzurro non dovranno fare calcoli o sperare in eventuali passi falsi dell’avversario: se la squadra farà risultato nelle ultime gare, non sarà necessario preoccuparsi di quello che combinerà l’Inter.

Infatti, complice la sconfitta nerazzurra – la terza di fila – in casa, contro l’ottima Roma di Ranieri , gli azzurri sono adesso a +3 punti rispetto all’avversaria per il titolo e, di conseguenza, artefici della propria sorte .

Ieri sera il Napoli , battendo per 2-0 il Torino al Maradona, ha compiuto un passo importante per quello che potrebbe essere un meraviglioso e inaspettato sogno .

Dovrebbe essere per gli azzurri la sfida più difficile tra quelle rimaste. Lecce è un campo ostico per noi, i salentini sono in piena lotta salvezza. Attualmente occupano l’ultimo posto utile per restare in serie A; sopravanzano il Venezia di sole due lunghezze. Proprio i lagunari anticipano il loro turno di venerdì sera, in casa del Torino: un eventuale passo falso potrebbe togliere ansia agli uomini di Giampaolo.

Indipendentemente dall’avversario il Napoli deve giocare la propria gara, con un unico risultato come obiettivo. Settimana importante per verificare le condizioni dei giocatori usciti malconci ieri sera dal terreno di gioco. L’auspicio è che Anguissa e Buongiorno non si uniscano a Juan Jesus e Neres, già sicuramente out. Vincere a Lecce darebbe ancora più slancio per il finale.

L’Inter giocherà già conoscendo il risultato del Napoli e questa potrebbe essere una ulteriore pressione, che si aggiunge al momento negativo e, soprattutto, alla semifinale di Champions, che vede impegnati Inzaghi & Co. contro lo straripante Barcellona.

I nerazzurri giocheranno la gara contro il Verona – apparentemente facile, visto che gli scaligeri si trovano in buona posizione e il posticipo di oggi, in casa contro il Cagliari, potrebbe assicurargli un finale di stagione senza nessun patema. L’interrogativo è come ci arriveranno a questa gara, dopo aver palesato una condizione precaria e una preoccupante involuzione nel gioco.