DAZN - Conte: "Scudetto? Sarebbe un prodigio, a Napoli si può fare tutto? Ho capito una cosa..."

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria sul Torino per 2-0 ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“La gara dell’Inter? Non l’ho guardata, veramente, soffriamo per noi stessi. Perchè dobbiamo soffrire a guardare le altre squadre? Ho osservato la gara della Fiorentina se volete credermi. Lato emotivo? Servono quattro passi e giocheremo in trasferta contro due squadre che lottano per salvarsi, è da giocarsi tutto. Stasera serviva vincere e ci siamo riusciti con personalità e i ragazzi sono stati consapevoli delle proprie qualità, il Maradona ci ha trasferito molto, sono stati un dodicesimo e tredicesimo uomo.

A Napoli si può fare tutto? Ho capito una cosa, cioè che devo parlare di calcio e basta. Qualunque cosa viene detta da qualcuno, viene strumentalizzata, la qualificazione in Champions è aritmetica, se pensiamo da dove siamo partiti è molto bello ed è frutto del lavoro della squadra. Lo Scudetto? Sarebbe un prodigio”.