L’edizione di oggi de Il Mattino ha analizzato il futuro mercato del Napoli. Stando a quanto riportato, il club è attualmente concentrato sul presente, ma sta già pianificando per la prossima stagione. La squadra partenopea ha bisogno di rinforzi significativi per garantire ad Antonio Conte una rosa più profonda e competitiva in ogni settore. Tra i giocatori che attirano maggiormente l’interesse c’è Riccardo Orsolini, con altri due nomi del Bologna nel mirino degli azzurri. Le luci dunque si sono accese su Orsolini, protagonista recente di Bologna-Inter. Infatti, con il Bologna si è avviata una trattativa importante: il Napoli sta seguendo da tempo anche il centrocampista Lewis Ferguson e il difensore Sam Beukema. Orsolini, tuttavia, è particolarmente ambito non solo dal Napoli ma anche dal Milan, che lo desidera al punto da aver offerto 18 milioni a gennaio. Offerta rifiutata: però Manna è intenzionato a fare sul serio, aumentando la proposta a 22 milioni e considerando un contratto di cinque anni da 3 milioni a stagione per l’esterno rossoblù.