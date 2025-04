L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la stagione di Scott McTominay. Secondo il quotidiano, McTominay sta emergendo come un elemento decisivo nella corsa al titolo. Al centrocampista scozzese Conte domani affiderà nuovamente il compito di guidare la squadra verso la vittoria. Domani potrebbe ancora una volta essere lui a sbloccare la partita, com’è diventato usuale nelle ultime settimane. Prima contro l’Empoli, dove ha segnato la sua prima doppietta, poi contro il Monza con un colpo che ha regalato tre punti e il primo posto. Lo scozzese si rivela instancabile e straripante nelle sue incursioni. Ha già raggiunto nove gol in campionato, dieci in totale, superando qualsiasi traguardo precedente. Ha impressionato tutti al suo primo anno in Italia, modificando gli equilibri come pochi e ora punta a vincere il campionato. Nella partita d’andata contro il Torino, una sua girata ha infranto la difesa dei granata per un’altra vittoria. Segna, combatte, difende, recupera. Se il Napoli è in corsa è indubbiamente grazie ai suoi gol, spesso decisivi.