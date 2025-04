Nell’edizione odierna, il Corriere dello Sport ha analizzato i numerosi dubbi di Antonio Conte in vista della partita contro il Torino. Il quotidiano evidenzia che Conte sta valutando le soluzioni migliori e più efficaci per ottenere la ventiduesima vittoria stagionale, considerata cruciale per mantenere il primato indipendentemente dal risultato dell’Inter. Durante l’allenamento di ieri a Castelvolturno, è emersa un’incertezza generale. Un grande punto interrogativo riguarda la difesa: la composizione della linea a quattro rimane incerta. Durante la settimana, Rafa Marin è stato proposto, dopo aver giocato per la prima volta da titolare in campionato contro Monza la scorsa settimana. Tuttavia, si considera anche l’opzione di schierare Olivera centrale al fianco di Rrahmani, con Spinazzola a sinistra. Inoltre, c’è la questione relativa a Buongiorno, che sta facendo il possibile per rientrare dopo aver saltato le partite contro Bologna, Empoli e Monza a causa di una tendinopatia all’adduttore della gamba destra.