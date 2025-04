L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato un importante traguardo che il Napoli può raggiungere in questa giornata. Secondo il quotidiano, la missione del Napoli è quasi compiuta per il ritorno in Champions League. La qualificazione alla maggiore competizione europea potrebbe già essere ufficiale al termine di questa giornata del campionato, rappresentando per Conte un risultato straordinario. Anche se a questo punto del campionato la cosa può sembrare quasi scontata, considerando che mancano cinque giornate e il Napoli è alla guida della classifica insieme all’Inter con 71 punti, a +12 su Lazio e Juventus che sono quinte, ci sono anche aspetti pratici da considerare. Il primo riguarda l’obiettivo dichiarato da club e allenatore all’inizio della stagione: un immediato ritorno nell’élite europea. Il secondo invece si concentra sui calcoli e numeri. Se domani la squadra di Conte batterà il Torino al Maradona e lunedì nessuna tra Lazio e Bologna vincerà, allora il ritorno in Champions sarà garantito anche matematicamente, dopo un anno di assenza.