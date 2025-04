Napoli-Torino, Conte svela la sua decisione per sostituire Neres

L’infortunio di David Neres – che resterà ai box per almeno tre partite – costringe Antonio Conte a ridisegnare il suo Napoli in vista della sfida contro il Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico salentino è pronto a cambiare non solo gli interpreti, ma anche l’assetto tattico, alla ricerca di un equilibrio nuovo che possa rilanciare la squadra.

La novità più importante riguarda l’attacco: sarà Giacomo Raspadori ad affiancare Romelu Lukaku in un tandem offensivo che ha già dato buoni segnali nelle precedenti uscite. I due attaccanti, infatti, hanno dimostrato una buona intesa, alternandosi tra profondità e rifinitura, e sembrano pronti a guidare il nuovo corso offensivo partenopeo.

Il modulo di partenza sarà un 4-4-2, ma con possibili variazioni in corsa verso un 4-2-3-1 “spurio”, che prevede un ruolo particolare per Scott McTominay. Lo scozzese, autore di 9 gol in stagione – 10 se si considerano tutte le competizioni – agirà largo a sinistra con licenza di accentrarsi, sfruttando i suoi inserimenti e il fiuto del gol. Decisivo anche nella gara d’andata contro i granata, McTominay rappresenta un’arma in più per Conte.

In difesa, restano da valutare le condizioni di Alessandro Buongiorno, ancora alle prese con un problema fisico. Lo staff medico del Napoli procede con cautela, e nel frattempo Rafa Marin si prepara a scendere in campo da titolare per la seconda partita consecutiva.

Napoli e Torino si sfideranno dunque in un contesto tattico rinnovato, con gli azzurri che cercano nuove certezze per il finale di stagione. Conte cambia per necessità, ma anche per dare nuova linfa a un gruppo che vuole ancora dire la sua.