Repubblica – ” Inter – Roma, i nerazzurri volevano giocare il 21 maggio. Adl furioso “

L’edizione odierna de la Repubblica ha svelato un retroscena che ha dell’incredibile: l’Inter, dopo il rinvio della lega della partita contro la Roma, ( inizialmente prevista per sabato 26 Aprile, poi alla fine posticipata a domenica 27 ) avrebbe fatto pressione per far giocare la partita nell’unica data disponibile: il 21 maggio. Aurelio de Laurentiis, furioso riguardo a questa possibilità, avrebbe addirittura minacciato di intraprendere azioni legali. Ecco un estratto dell’articolo che chiarisce la vicenda:

” A questa soluzione erano contrarissime Roma e Napoli, il club di De Laurentiis minacciava persino azioni legali: i nerazzurri infatti devono scontare nel prossimo turno le squalifiche di Mkhitaryan e Bastoni. Se Inter–Roma fosse stata rinviata le squalifiche sarebbero state scontate contro il Verona: per il Napoli la possibilità che i suoi rivali per lo scudetto potessero ammortizzare due assenze pesanti contro un’avversaria più abbordabile. “