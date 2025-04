Cds – ” Tegola Napoli, oltre a Neres e Juan Jesus un altro azzurro è a rischio per le prossime partite “

Non arrivano buone notizie per il Napoli, che si ritrova ancora una volta in una mini emergenza, a causa degli infortuni subiti nelle ultime partite. Oltre alle assenze di David Neres e Juan Jesus, che saranno praticamente out per tutte le partite rimanenti, anche Alessandro Buongiorno sarebbe a rischio, in questo caso solo per la prossima partita degli azzurri contro il Torino. Smentite quindi le indiscrezioni di ieri, che davano buone possibilità al difensore di riavere la maglia da titolare domenica. A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha svelato anche chi eventualmente prenderà il posto del difensore italiano: sarà di nuovo Rafa Marin a completare la coppia difensiva con Amir Rrahmani.