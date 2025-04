Morte Papa Francesco – Sabato i funerali, 3 partite di Serie A rinviate

In attesa di una comunicazione ufficiale da parte della Lega Serie A, il Ministro per la protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato il rinvio delle partite in programma sabato 26 aprile. Bisognerà trovare quindi una nuova collocazione per: Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma. Le partite di domenica si giocheranno regolarmente. Sabato si terranno i funerari di Papa Francesco.

Queste le parole del ministro: “Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno regolarmente”.