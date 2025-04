ULTIM’ORA – Infortunio Neres, il bollettino medico ufficiale: i tempi di recupero

Pessime notizie per Antonio Conte. Potrebbe essere terminata la stagione per l’ala brasiliana del Napoli David Neres, dopo un’infortunio muscolare subito qualche giorno fa durante una delle sessioni di allenamento del club azzurro.

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale della SSC Napoli, quest’oggi David Neres si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra.

Incerti i tempi di recupero, considerando che un infortunio del genere potrebbe tenere lontano il brasiliano dal terreno di gioco circa 3 settimane, se non di più. Salterà sicuramente la prossima partita in programma domenica sera contro il Torino, e potrebbe non esserci contro il Lecce e contro il Genoa, per provare a ritornare in campo contro il Parma, gara programmata per il 18 maggio al Tardini.

Dunque, la sua presenza nel finale di stagione è incerta. Resterà ai box per le prossime settimane, ma solo più avanti si capirà con esattezza quante gare sarà costretto a saltare e se riuscirà a tornare in campo prima della fine del campionato.