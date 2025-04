L’edizione odierna de Il Mattino analizza il mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano, Zambo Anguissa ha comunicato alla società il suo desiderio di lasciare Napoli dopo quattro stagioni, cercando una nuova avventura. Sebbene si trovi bene nella squadra azzurra, avverte la necessità di confrontarsi con altre esperienze. In risposta al possibile addio di Anguissa a fine stagione, al club azzurro piacciono Gabri Veiga dell’Al-Ahli e Giorgi Sudakov dello Shakhtar. Tuttavia, Lewis Ferguson del Bologna è attualmente in pole position: l’agente dello scozzese e Giovanni Manna hanno già avuto più incontri. Questi tre nomi sono al momento nel mirino del Napoli.